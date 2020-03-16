وفاة معتمر تركي بعد عودته إلى تركيا.. هل كورونا السبب؟

إسطنبول (زمان التركية) – شهدت تركيا تسجيل حالة وفاة لمواطن تركي يدعى شعبان إلونو، بعد عودته من أداء مناسك العمرة، بينما تجري الأجهزة الصحية التركية اختبارات للتأكد مما إذا كانت الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا أم لا.

وزارة الصحة التركية بدأت وضع عائلة شعبان إلونو تحت الملاحظة، حتى يتم الوقوف على أسباب حالة الوفاة.

المحيطون بإلونو أوضحوا أنه كان يظهر عليه أعراض الإصابة بنزلة البرد والإنفلونزا عند عودته من العمرة، بينما لم يلاحظ عليه أي أعراض أخرى.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 18 حالة.

وأفاد والي أنقرة واصب شاهين أنه تم اكتشاف 5 مصابين بفيروس كورونا من بين العائدين من السعودية، وقد تم نقلهم إلى مستشفى زكائي طاهر بوراك لأمراض النساء.

شاهين قال إن الحجر الصحي استقبل أمس الأحد نحو 1800 شخص، من العائدين من السعودية، وفي انتظار 1700 آخرين، مؤكدًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معهم.

وقال وزير الشباب والرياضة في تركيا قصاب أوغلو في وقت سابق إن المساكن الطلابية يمكنها 10 آلاف شخص.

يذكر أن المعتمرين الموضوعون في الحجر الصحي بالمساكن الطلابية تذمروا من الظروف السيئة ووصف وزعم أحدهم أن المساكن بمثابة حظيرة لاحتواء الحيوانات لا البشر، على حد تعبيره.

وللحد من انتشار فيروس كورونا، حظرت تركيا عمل الملاهي الليلية والبارات والحانات ضمن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم السماح بحدوث أي تقصير في تطبيق الإجراءات المتخذة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل بموجب أحكام قوانين طارئة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق دعا النائبين عن حزب الحركة القومية، لطفي توركان، وآيلين جسور، لإعلان حالة الطوارئ وحظر تجوال في البلاد بسبب انتشار حالات اكتشاف فيروس كورونا المستجد.

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