‎تركيا تحظر عمل الملاهي الليليلة والحانات

أنقرة (زمان التركية) – حظرت تركيا عمل الملاهي الليلية والبارات والحانات ضمن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على فيروس كورونا.

وزارة الداخلية التركية أرسلت منشورًا رسميًا إلى جميع الولايات، تعلن فيه حظر عمل وأنشطة البارات والحانات والملاهي الليلية، مؤقتًا، اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحً الإثنين بتوقيت تركيا، إلى أجل غير مسمى.

وأعلنت تركيا عن 6 حالات إصالبة بفيروس كورونا حتى الأمس الأحد.

منشور وزارة الداخلية التركية أوضح أن الأماكن المزدحمة والتي تشهد تقاربا كبيرا في المسافات بين المواطنين ستزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، معلنة حظر نشاط الملاهي الليلية والبارات والحانات، اعتبارًا من صباح الإثنين.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم السماح بحدوث أي تقصير في تطبيق الإجراءات المتخذة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل بموجب أحكام قوانين طارئة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق دعا النائبين عن حزب الحركة القومية، لطفي توركان، وآيلين جسور، لإعلان حالة الطوارئ وحظر تجوال في البلاد بسبب انتشار حالات اكتشاف فيروس كورونا المستجد.

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