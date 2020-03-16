‎5 إصابات بفيرس كورونا لعائدين من العمرة ترفع العدد إلى 18

أنقرة (زمان التركية) – أعلن والي العاصمة التركية أنقرة، واصب شاهين، أنه تم وضع 1800 معتمر عادوا من المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، في الحجر الصحي، بينما ثبت إصابة 5 بفيروس كورونا المستجد.

وقال شاهين: “الأعداد التي تم التأكد منها حتى الآن 5 مصابين. وقد تم نقلهم إلى مستشفى زكائي طاهر بوراك لأمراض النساء”.

وأوضح أنه تم وضع العائدين من العمرة في الحجر الصحي داخل مساكن طلابية الفارغة.

وأكد شاهين أن الطاقة الاستيعابية للمساكن الطلابية لا تزال تسمح باستقبال المزيد من الحالات المرسلة للحجر الصحي، قائلًا: “نحاول وضع شخص واحد فقط في كل غرفة. مركز الأزمات الذي شكلناه منذ الإعلان عن الحالة الأولى يعمل باستمرار”.

وأشار إلى أن الحجر الصحي يتضمن حاليًا نحو 1800 شخص، وفي انتظار 1700 آخرين، مؤكدًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معهم.

يذكر أن المعتمرين الموضوعون في الحجر الصحي بالمساكن الطلابية المذكورة تذمروا من الظروف السيئة ووصف وزعم أحدهم أن المساكن بمثابة حظيرة لاحتواء الحيوانات لا البشر، على حد تعبيره.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 18 حالة.

وللحد من انتشار فيروس كورونا، حظرت تركيا عمل الملاهي الليلية والبارات والحانات ضمن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم السماح بحدوث أي تقصير في تطبيق الإجراءات المتخذة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل بموجب أحكام قوانين طارئة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق دعا النائبين عن حزب الحركة القومية، لطفي توركان، وآيلين جسور، لإعلان حالة الطوارئ وحظر تجوال في البلاد بسبب انتشار حالات اكتشاف فيروس كورونا المستجد.

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