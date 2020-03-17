آلاف الأتراك يعودون من ألمانيا إلى تركيا

برلين (زمان التركية) – كشف سفير تركيا لدى ألمانيا، علي كمال آيدين، أنه سيتم البدء في إجلاء آلاف المواطنين الأتراك المقيمين في الولايات الألمانية المختلفة، إلى البلاد، اليوم الثلاثاء، عقب فرض أنقرة حظرا جويًا على السفر إلى ألمانيا.

السفير التركي في برلين علي كمال آيدين قال في حوار مع قناة أن تي في (NTV) يوم الثنين أنه “سيتم إرسال بضعة آلاف من المواطنين الأتراك المتواجدين في ألمانيا إلى تركيا، اعبتارًا من الغد (الثلاثاء)”، مشيرًا إلى أن ألمانيا فرضت حظرًا على حركة الطيران.

وزير المواصلات والبنية التحتية التركي، جاهد تورهان، كان قد أعلن في وقت سابق تعليق الرحلات القادمة من كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والنسما والسويد وهولندا، اعتبارًا من الساعة 8 صباح يوم 14 مارس / آذار الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا بفيروس بفيروس كورونا المستجد، إلى 47 حالة.

يشار إلى أن السلطات التركية منحت المواطنين الأتراك المتواجدين في الدول التي فرض عليها حظر طيران، مهلة حتى 17 مارس / آذار الجاري للعودة إلى بلدهم.

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