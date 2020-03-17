.أزمة بسبب رفض السودان هبوط طائرة تركية

أنقرة (زمان التركية) – تسبب رفض السلطات السودانية السماح لطائرة الخطوط الجوية التركية بالهبوط في أزمة لدى تركيا.

موقع Airporthaber قال إن السلطات السودانية لم تسمح بالهبوط لطائرة الخطوط الجوية التركية التي عادت أدراجها إلى إسطنبول.

وتدخلت عناصر الشرطة لإجبار 37 راكبا سودانيا مغادرة طائرة الخطوط الجوية التركية رقم TK680 والنزول في مطار إسطنبول بسبب رغبتهم في العودة إلى بلادهم التي رفضت استقبال الطائرة.

طاقم الطائرة استعان بسلطات المطار لإجبار الركاب على مغادرة الطائرة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إلغاء العديد من رحلات الطيران حول العالم، كما أجبر شركات الطيران على إيقاف العديد من طائراتها.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت مساء الإثنين حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، وإغلاق كافة المعابر الحدودية، لمواجهة فيروس “كورونا”.