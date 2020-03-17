اتحاد الأطباء الأتراك: الأسبوعان المقبلان خطران للغاية!

أنقرة (زمان التركية) – حذر اتحاد الأطباء الأتراك من خطورة الأيام المقبلة في تركيا، مع توسع دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي وصل عدد الإصابات المؤكدة به إلى 47 حالة، وفقًا لتصريحات وزير الصحة فخر الدين كوجا مساء أمس الاثنين.

الاتحاد حذر من خطورة الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين في تركيا، مشيرًا إلى وجود زيادة كبيرة في سرعة انتشار كورونا في الدول الأخرى.

البيان الصادر عن اتحاد الأطباء الأتراك أوضح أن الدول التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة في وقتها زادت سرعة انتشار المرض فيها إلى مستويات لا يمكن للأنظمة الصحية تحملها، مشيرًا إلى أن المئات يموتون يوميًا نتيجة الإصابة.

وقررت تركيا أمس تعليق صلاة الجماعة في كافة مساجد البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ومن جملة التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، تعطيل المدارس لأسبوعين، والجامعات لثلاثة أسابيع، إلى جانب إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو، وتعليق الرحلات إلى 9 دول أوروبية.

وتسبب انتشار الفيروس القاتل، في حالة هلع للمواطنين الذين تكالبوا على شراء المواد الغذائية والمواد الطبية والمطهرات بكميات كبيرة.

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