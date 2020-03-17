الخطوط الجوية السورية تعلن موعد رحلتين إلى القاهرة

دمشق (زمان التركية)ـــ أعلنت سوريا عن تسيير رحلات جوية إلى مصر هذا الأسبوع في تأكيد على استمرار الرحلات الجوية إلى القاهرة بعدما علقت الحكومة الرحلات الجوية إلى عدد من الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا.

وزارة النقل السورية أعلنت عن تشغيل رحلات متتالية من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة وبالعكس خلال يومي الأربعاء والخميس 18 و19 مارس/ أذار الجاري على متن الخطوط الجوية السورية.

ودعت وزارة النقل في بيان الراغبين بالسفر التوجه إلى مكاتبها لحجز بطاقة سفر مشيرة إلى أن الإقلاع من دمشق يوم الأربعاء سيكون الساعة 9 ليلا ويوم الخميس 7 صباحا. وفق وكالة الأنبار السورية.

وكانت الوزارة السورية أعلنت يوم أمس عن تشغيل رحلات متتالية اليوم من مطار دمشق الدولي إلى الشارقة وبالعكس على متن الخطوط الجوية السورية.

وأمس الإثنين قال وزير النقل السوري، علي حمود، إن الحكومة أوقفت رحلات الخطوط الجوية السورية إلى عدد من العواصم، لكن أبقتها إلى كل من القاهرة وموسكو والخرطوم.

ووفق تصريح موقع “الوطن” السوري عن حمود قوله: “مؤسسة الخطوط”حمود” لصحيفة (الوطن) السورية، ستبقي الرحلات المخططة إلى موسكو والقاهرة والخرطوم في الوقت الحالي، بعد أن توقفت الرحلات إلى الدوحة والبحرين والكويت والأردن.

وذكر أنه تم تسيير ثلاث رحلات إضافية إلى الشارقة قي الإمارات.