باحثة تركية: لا تتعاملوا مع كورونا على أنه إنفلونزا

روما (زمان التركية) – قالت باحثة تركية مقيمة في إيطاليا، التي باتت بؤرة لانتشار فيروس فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إنه يجب التوقف على التعامل مع هذا الوباء وكأنه فيروس إنفلونزا.

الباحثة التركية سينام أونين قالت في مقطع فيديو لها: “من الخطأ التعامل مع كورونا على أنه أنفلونزا موسمية. الناس يموتون خنقًا بسبب هذا الفيروس”.

أونين قالت أيضًا: “أنتم تشاهدون الإيطاليين يقفون في الشرفات ويغنون، ولكنكم لا ترون مقاطع الفيديو القادمة من المستشفيات، والتي تظهر كيف يموت الناس، ولا ترون عدم كفاية المستشفيات وكيف أن الأطباء يضطرون إلى أن يقرروا من سيعيش من المرضى المصابين بهذا المرض”.

وأكد أونين أن العدد الأكبر من حالات الوفيات يكون بين كبار السن، ولكنها في الوقت نفسه حذرت من أن هناك حالات وفاة أيضًا بين الشباب.

وتظهر على المصابين بفيروس كورنا أعراض تشبه الإنفلونزا مثل الصداع والتهاب الحلق، وتشعر بعض الحالات بضيق في التنفس وألم في العضلات وآلام في البطن.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا بفيروس بفيروس كورونا المستجد، إلى 47 حالة حتي مساء الإثنين.

وقررت تركيا أمس تعليق صلاة الجماعة في كافة مساجد البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جملة التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، تعطيل المدارس لأسبوعين، والجامعات لثلاثة أسابيع، إلى جانب إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو، وتعليق الرحلات إلى 9 دول أوروبية.

وتسبب انتشار الفيروس القاتل، في حالة هلع للمواطنين الذين تكالبوا على شراء المواد الغذائية والمواد الطبية والمطهرات بكميات كبيرة.

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