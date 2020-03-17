تركيا.. إخلاء سبيل رئيسة بلدية كردية ومنعها من السفر

أنقرة (زمان التركية) – أخلت محكمة تركية سبيل رئيسة بلدية كردية في ولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا، بعد 5 أشهر من اعتقالها.

وخرجت من السجن كازيبان يلماز، رئيسة بلدية كايابينار المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي “الكردي” والتي عزلت من منصبها واعتقلت في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

ونظرت الدائرة التاسعة للمحكمة الجنائية في دياربكر جلسة النطق بالحكم في القضية التي تحاكم ضمنها يلماز بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وسط مطالبات بالحبس لفترات تتراوح بين سبع سنوات ونصف وخمسة عشر عاما.

وخلال دفاعها أشارت يلماز إلى معاناتها الصحية وخوفها من الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: “أواجه صعوبة في الدفاع عن نفسي. لم أرَ ضوء الشمس منذ 5 أشهر وهذا يؤثر سلبا على صحتي. أعاني من مشكلات خطيرة فيما يتعلق بالصحة. انتظرت قدوم الطبيب إلى العيادة منذ 25 يوما. ولم أتمكن من تجاوز فترة العدوى لأنني لم أتلقَّ العلاج. الحديث يدور حول فيروس كورونا في كل أرجاء البلاد. مهما انتبهنا إلى قواعد النظافة الشخصية فإنها وحدها ليست كافية. لا أستطع الدفاع عن نفسي بسبب الوضع الصحي. لذا أطالب بمزيد من الوقت”.

هذا وقضت المحكمة بحبس كازيبان يلماز سبع سنوات وستة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، وأخلت سبيلها مع منعها من السفر.

جدير بالذكر أن السلطات التركية اعتقلت رئيسة بلدية كايابينار في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن مساء أمس الاثنين، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 47 حالة، بقفزة كبيرة مفاجئة، بعد أن كانت الحالات قبل يوم واحد 12 حالة فقط.

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