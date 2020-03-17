شراكة بين عالم تركي وشركة دواء صينية لإنتاج مصل كورونا

أنقرة (زمان التركية) –عقدت شركة شنغهاي فوسون فارما الدوائية المحدودة الصينية شراكة مع شركة بيونتيك للتكنولوجيا الحيوية، التي يشارك العالم التركي أويغور شاهين ضمن الهيئة المؤسسة لها ومركزها مدينة ماينز الألمانية، اتفاقية تعاون من أجل التوصل للمصل المضاد لفيروس كورونا المستجد.

“بيونتيك” أوضحت في بيان أن الشركتين ستتعاونان في الصين على تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عبر الحمض النووي الرايبوزي الرسول (mRNA) وإجراء الاختبارات السريرية له.

وأضافت الشركة في بيانها أنه عقب حصول المصل الذي سيتم تطويره على الموافقات اللازمة من الهيئات المعنية ستتولى شركة فوسون فارما ترويجه في الصين على أن تحصل شركة بيونتيك على حقوق الترويج للمصل خارج الصين.

وأكد البيان أن الاختبارات السريرية للقاح ستبدأ نهاية أبريل/ نيسان القادم وأن الشركة تجري لقاءات مع شريكها الحالي شركة Pfizer الأمريكية لتطوير اللقاح خارج الصين، مشيرة إلى شراء شركة فوسون فارما الصينية 0.7 في المئة من أسهم شركة بيونتيك (BioNTech) مقابل 50 مليون دولار، كما دفعت الشركة 135 مليون دولار كدفعة أولية.

وذكر المدير العام للشركة الألمانية، أوغور شاهين، في البيان أنهم يعتبرون هذا التعاون خطوة مهمة لجهودهم الدولية لتسريع عملية تطوير لقاح عبر الحمض النووي الرايبوزي الرسول (mRNA) للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن شركة فوسون فارما تشاركهم أيضا التعهد بالتحرك بسرعة لمواجهة هذا الوباء وتقديم شبكة شاملة وذات خبرة كبيرة في تطوير الأدوية بسوق الأدوية داخل الصين.

جدير بالذكر أن شركة بيونتيك الألمانية تأسست في عام 2008 وتعمل على تطوير علاجات لعدد من الأمراض من بينها السرطان. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 حصدت الشركة 150 مليون دولار بطرحها أسهمها للعامة في بورصة نازداك بالولايات المتحدة.

وكانت شركة Pfizer الأمريكية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها تبحث شراكة محتملة مع الشركة الألمانية لتطوير مصل مضاد لفيروس كورونا المستجد.