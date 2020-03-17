وسائل إعلام تركية بدأت اتخاذ تدابير لمواجهة فيروس كورونا

إسطنبول (زمان التركية) – مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة في تركيا بفيروس بفيروس كورونا المستجد، إلى 47 حالة، بدأت مؤسسات إعلامية اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة الوباء.

الإعلامي في قناة فوكس (FOX TV)، إسماعيل كوتشوك كايا، أعلن خلال برنامجه التليفزيوني أن موظفي القناة بدأوا العمل من منازلهم كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

مجموعة دمير أورين (Demirören) الإعلامية، زادت تدابيرها الاحترازية أيضًا، حيث بدأ عدد من العاملين في جريدة “حريت” الإلكترونية العمل من المنزل، كذلك اتبع الإجراء نفسه بالنسبة لعدد من العاملين في قناة دي (KanalD)، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة للعاملين القادمين إلى المؤسسات الإعلامية.

وقررت تركيا أمس تعليق صلاة الجماعة في كافة مساجد البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جملة التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، تعطيل المدارس لأسبوعين، والجامعات لثلاثة أسابيع، إلى جانب إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو، وتعليق الرحلات إلى 9 دول أوروبية.

وتسبب انتشار الفيروس القاتل، في حالة هلع للمواطنين الذين تكالبوا على شراء المواد الغذائية والمواد الطبية والمطهرات بكميات كبيرة.

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