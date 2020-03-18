إصابة أول طبيب في تركيا بفيروس كورونا

إسطنبول (زمان التركية) – أعلن نجل طبيب تركي عن إصابة والده بفيروس كورونا، ليكون بذلك أول أعضاء الأطقم الطبية المصابين بالفيروس في تركيا.

نجل البروفيسور جميل تاشجي أوغلو، طبيب أمراض الباطنة في كلية الطب بإسطنبول، قال إن نتائج التحاليل التي أجراها والده كشفت إصابته بفيروس كورونا.

أونور تاشجي أوغلو، قال عبر تويتر إن والده يخضع للحجر الصحي من الأمراض المعدية في مستشفى كلية طب تشابا بإسطنبول.

أما عن الحالة المرضية لوالده، فقال: “لا يعاني من ارتفاع للحرارة، التنفس جيد. لم يتم وضعه على أي أجهزة. حالته مستقرة من الأمس وحتى اليوم”.

أونور تاشجي أوغلو أكد أن والده كان خارج البلاد قبل 4-5 أشهر، وأنه “من الممكن أن يكون قد أصيب من شخص قادم من الخارج”.

وأعلن أمس عن أول وفاة بفيروس كورونا في تركيا، وارتفع عدد المصابين بالمرض إلى 98، بعد أن كان 47 في اليوم السابق.