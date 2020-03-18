الأمريكان يبلغون النجدة عن جيرانهم عند سماعهم يعطسون!

أنقرة (زمان التركية) – بات الأمريكان يسارعون بالاتصال بالنجدة للإبلاغ عن جيرانهم الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وشهد اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 200 ألف إصابة.

ومع تزايد معدلات الإصابة تتزايد حالة الذعر التي يشعر بها المواطنون داخل الولايات المتحدة، إذ خلت الأرفف داخل العديد من المحال التجارية في كثير من الولايات الأمريكية عقب تدفق المواطنين عليها وشرعت مراكز النجدة في العمل لساعات إضافية.

مراكز النجدة أصبحت تواجه مشكلة كبيرة بسبب تزايد الاتصالات من المواطنين حتى من اللذين يعجزون عن العثور على ورق المرحاض في بعض الولايات.

وفي مدينة Riverside County الأمريكية اشتكي مسؤولو فرق الشرطة من من كثرة الاتصالات من للتبليغ عن جيران مصابين بالسعال أو العطس والإعراب عن مخاوفهم من كون جيرانهم مصابين بفيروس كورونا.

وأوضح مسؤولو الشرطة أنهم يعملون على تهدئة المواطنين بإبلاغهم أن السعال والعطس ليسا دليلين على الإصابة بالفيروس.

هذا وأشار المسؤولون إلى تلقي وحدات الطوارئ في مدينة Desert Hot Springs المجاورة اتصالات هاتفية مشابهة.