تركيا تبدأ إجلاء مواطنيها من أوروبا

(زمان التركية)-بدأت تركيا إجلاء مواطنيها الراغبين في العودة من أوروبا، وطبقت حظرًا صحيا على القادمين على متن الرحلات الجوية من تسع دول أوروبية.

ومع بدء وصول الرحلات القادمة من ألمانيا تم إرسال العائدين إلى حجر صحي في المساكن الطلابية لمدة 14 يومًا.

الكاتبة الصحافية آيتين أكجون، نشرت على على تويتر، صورًا للإجراءات التي تتبعها السلطات التركية عند بدء ركوب المسافرين طائرات الإخلاء، وبعدها الإجراءات المتبعة أيضًا عند النزول من الطائرات.

آكجون قالت: “لا تقلقوا. جميعنا وضعنا في الحجر الصحي في المساكن الطلابية لمدة 14 يومًا. انتظرنا لمدة 40 دقيقة داخل الطائرة في المطار، إن لم نكن قد أصبنا بالفيروس لن يكون هناك مشكلة بعد ذلك”.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن الجسر الجوي الذي قامت تركيا بتسييره لإجلاء مواطنيها، سيقوم بنقل 3 آلاف و614 مواطنا تركيا، من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا والسويد والنرويج والدنمارك.

وخلال رحلة العودة يرافق المسافرين فريق من الأطباء، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مع إلزام أطقم الطائرات بارتداء الكمامات والقفازات الواقية، وتوزيعها على المسافرين.

كما خصصت السلطات التركية منطقة خاصة للطائرات التي ستصل من ألمانيا إلى مطار إسطنبول؛ وسط إجراءات مشددة من قوات الأمن والجاندرما (الدرك)، التي كانت في استقبال القادمين مع الفرق الطبية التابعة للمديرية العامة لصحة الحدود والشواطئ.

وأعلنَ أمس عن أول وفاة بفيروس كورونا في تركيا، وارتفع عدد المصابين بالمرض إلى 98، بعد أن كان 47 في اليوم السابق.

–