تركيا.. رئيس بلدية يعفي التجار من الإيجار 3 أشهر

أنقرة (زمان التركية) – أعلن عمدة بلدية إزمير، تونج سويار، إعفاء التجار، الذين انقطعت أعمالهم في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، من الإيجار لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح سويار المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أن البلدية ستعيد تقييم الوضع الاقتصادي عند تحديدها الإجراءات المتخذة وذلك لحماية المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وعبر تويتر نشر تونج سويار تغريدة شدد خلالها على دعمه للتجار الذين يواجهون أوضاعا صعبة بسبب تباطؤ الاقتصاد نتيجة لإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد قائلا: “في هذه الأوقات التي تزداد فيها أهمية التغذية الصحية والآمنة سيتم إرجاء سداد إيجار أشهر مارس وأبريل ومايو لتجار الفاكهة والخضروات والمأكولات البحرية وسائر التجار الآخرين المستأجرين. سيتم إعادة تقييم الوضع مستقبلا وفقا للتطورات والقرارات التي ستتخذها الإدارة الاقتصادية. كل الاحترام والتقدير للرأي العام والتجار المستأجرين”.

وكان النشاط الاقتصادي في تركيا قد أخذ يتراجع عقب تسجيلها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في 10 من مارس/ آذار الجاري.

وفي إطار الإجراءات المتخذة حذر المسؤولون المواطنين من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة وهو ما سيسفر عن تراجع دخل العاملين في قطاع التجزئة.

جدير بالذكر أن تركيا سجلت 98 إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.