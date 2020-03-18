صحفي تركي: لا تشاهدوا مسلسل “المؤسس عثمان” سيصيبكم التطرف!

أنقرة (زمان التركية)ـــ دعا صحفي تركي إلى عدم مشاهدة مسلسل “المؤسس عثمان” الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية في تركيا، وقال إن هذا العمل الدرامي يتضمن “أفكارًا متطرفة”.

الصحفي التركي أمير دونالتشن دوغلو قال إن “المؤسس عثمان” هو أسوأ مسلسل تاريخي عُرض في تركيا منذ عقود.

دونالتشن قال عبر “تويتر” مهاجما نجم المسلسل بوراك أوزجيفيت: “مسلسل بوراك أوزجيفيت سيء للغاية، ويتضمن العديد من الأفكار المتطرفة التي يمكن أن تؤثر على شبابنا، مشكلته إنه لا يعرض أي أحداث درامية كما حدث مع المسلسلات التاريخية التي سبقته، إنه الأسوأ بينهم دون شك”.

أضاف: “يعلم بوراك كم أشيد بموهبته، لا شك أنه من ألمع النجوم وأكثرهم جماهيرية، واسمه ساهم بزيادة نسب المشاهدة، لكن تصدر عمله لا يعني إنه الأفضل” وفق موقع (تركيا الآن).

قال أمير دونالتشن دوغلو محذرًا: “أرجو من المشاهدين عدم متابعته لأنه يؤثر على أذهانكم وأذهان أطفالكم “.

من جهته شن الممثل بوراك هجومًا على الصحافي ورد: “إنه يرجم المشاهدين الذين اختاروا هذا العمل وكأنهم لا يفهمون، ولو كان فاشلًا لأسقطوه منذ اليوم الأول بنسب المشاهدة”.

أضاف: “الهجوم طبيعي لأن النجاح كبير، والرد يكون عبر العمل فقط”.

وخلال السنوات القليلة الماضية اتجهت الدراما التركية بدعم حكومي صوب المسلسلات ذات البعد القومي التركي والإسلامي مثل مسلسل “قيامة أرطغرل” و”عاصمة عبد الحميد”، ومسلسل “محمد الفاتح” وهي مسلسلات تمجد حكام الدولة العثمانية رغم وجود وثائق تاريخية تشير إلى تضرر الشعوب العربية من الحكم العثماني.

وفي تصريحات صحفية سابقة لمنتج وكاتب سيناريو مسلسل قيامة أرطغرل قال، إن أردوغان طلب منه شخصيًا إنتاج مسلسل يتحدث عن الحرب العالمية الأولى وانتصار الأتراك.