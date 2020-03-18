علي باباجان يقدم مقترحات اقتصادية لمواجهة كورونا

أنقرة (زمان التركية) – قدم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم الحالي، علي باباجان، مقترحات للحكومة لإدراجها صمن التدابير الاقتصادية المنتظر اتباعها، لتقليل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد التركي.

باباجان وزير الاقتصاد الأسبق، أكد عبر “تويتر”، على ضرورة الحد من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد، واقترح: “العمل بخطة قصيرة المدى، وكذلك تطبيق معافاة أو تأجيل أو تخفيض للضرائب والمستحقات التي تتقاضاها الدولة”.

كما شدد رئيس الحزب المؤسس هذا الشهر، على ضرورة تفعيل الأساليب اللازمة لتشجيع العمل عن بعد بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن صندوق إعانات البطالة مخصص لسد العجز في هذه الحالات.

وأوضح أنه “من الضروري تعزيز وتقوية البنية التحتية للاتصالات التي توفر إمكانية العمل عن بعد، وكذلك تخفيض أسعارها”.

باباجان الذي كان أحد اللاعبين الرئيسيين للنهضة بالاقتصاد التركي، خلال توليه وزارة الاقتصاد في العقد الأول من القرن الحالي، أكد على ضرورة “تأجيل مدفوعات المواطنين لفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، وتقديم الدعم اللازم لشركات توزيع الغاز نظرًا لحاجتها للتمويل”.

كما طالب باباجان بتقديم تسهيلات خاصة بالقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية للمواطنين، بالإضافة إلى وقف مطالبة الشركات المتعثرة بديونها مؤقتًا.

وكان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، أعلن أنه: “سيتم تطبيق حزمة من الدعم والتدابير لدعم جميع القطاعات، على رأسها القطاعات الأكثر تضررًا” يأتي ذلك في ظل سيطرة الرعب على الشارع التركي، مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن أمس عن أول وفاة بفيروس كورونا في تركيا، وارتفع عدد المصابين بالمرض إلى 98، بعد أن كان 47 في اليوم السابق.

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