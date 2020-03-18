وفاة 3 في إسطنبول تناولوا كحولاً مغشوشًا للوقاية من كورونا!

إسطنبول (زمان التركية)ـــ فقد ثلاثة أشخاص في إسطنبول حياتهم مسممين، إثر تناولهم تناول مشروبات كحولية مغشوشة، أحدهم توفي بعد دخول العناية المركزة.

وقالت تقارير محلية أن الأصدقاء الثلاثة كانوا يتعاطون الكحول من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهي الشائعة التي تسببت قبل أيام في وفاة عدد من المواطنين في إيران للسبب ذاته.

والمتوفين الثلاثة من الأجانب ويحملون جنسية تركمانستان.

عناصر الشرطة اقتحمت المنزل بعد بلاغ من أصدقائهم حول عدم مقدرتهم على التواصل معهم.

ووجدت الشرطة الشبان الثلاثة ممددين وأحدهم يصارع الموت، تم نقله للمستشفى في حالة خطرة وتوفى لاحقا، وعقب تحقيقات أولية اعتقلت الشرطة اثنين من تركمانستان يعتقد أنهم أمدوا الضحايا بالكحول المغشوش.

وفي إيران توفي هذا الشهر 27 مواطنا بعد تناولهم كحول مغشوش مصنوع من مادة الميثانول السامة، بعد شائعات ذكرت أن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا.

وأعلن أمس عن أول وفاة بفيروس كورونا في تركيا، وارتفع عدد المصابين بالمرض إلى 98، بعد أن كان 47 في اليوم السابق.