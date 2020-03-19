أحدهما شابة.. وفاة تركيين بفيروس كورونا في أوروبا

لندن (زمان التركية) – توفي مواطنين تركيين، في إنجلترا والنمسا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، أحدهما شابة في عقدها الثالث من العمر.

السفير التركي لدى فيينا، أوزان جايهان، أعلن في تصريح صحافي لوكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية، أن مواطنة تركية تدعى يونجا أكيول تبلغ من العمر 28 عامًا، توفيت بعد معاناة من فيروس كورونا.

وأكد السفير أن القنصل العام في سالزبيرج يتواصل باستمرار مع عائلتها، من أجل تقديم الدعم اللازم لهم، وأنه سيتم دفن جثمانها في أقرب وقت ممكن.

والد الضيحة أوضح أن ابنته كانت تعاني من فشل كلوي ومرض السكري، وبدأت أعراض فيروس كورونا تظهر عليها يوم الخميس الماضي، إلى أن توفيت أمس الأربعاء.

كما أعلن مواطن تركي يدعى أحمد جوفان، وفاة صديقه خيري أرجونول، في عمر 55 عامًا، في إنجلترا، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ورسميا أعلنت تركيا أمس الأربعاء عن تسجيل 93 إصابة جديدة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 191 وحالة وفاة ثانية.