ألمانيا تعلق استقبال اللاجئين من تركيا

برلين (زمان التركية) – أعلنت الحكومة الألمانية تعليق العمل ببرنامج استقبال اللاجئين القادمين من تركيا، بسبب اتساع بؤرة انتشار فيروس كوونا “كوفيد -19”.

وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس الأربعاء عن تسجيل 93 إصابة جديدة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 191 وحالة وفاة ثانية,

وزارة الداخلية الألمانية، أرسلت خطابًا، أمس الأربعاء، إلى إدارة الهجرة واللاجئين، أكدت فيه على تعليق العمل ببرنامج استقبال اللاجئين مع تركيا، ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة الألمانية للسيطرة على فيروس كورونا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الألمانية، ستيفي ألتير أكد صحة الخطاب المرسل إلى إدارة الهجرة واللاجئين، قائلًا: “تم تعليق العمل بالبرنامج تمامًا. في الواقع لا توجد إمكانية لتطبيق البرنامج في ظل فرض قيود على الحدود بين البلاد في الوقت الحالي”.

يشار إلى أن ألمانيا تستقبل نحو 5 آلاف لاجئ سنويًا من تركيا وألمانيا ضمن برنامج إعادة التسكين، منذ عام 2012.

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