19 مارس 2020

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إسطنبول: المواصلات العامة مجانًا للعاملين بالقطاع الطبي

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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إسطنبول: المواصلات العامة مجانًا للعاملين بالقطاع الطبي
gazeteciler

إسطنبول (زمان التركية) – أعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن حزمة قرارات ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى قررت إعفاء جميع العاملين في القطاع الصحي من دفع رسوم استقلال حافلات ووسائل النقل الجماعي بالمدينة، والسماح لهم باستخدام أماكن انتظار السيارات التابعة للبلدية مجانًا.

كما أعلن إمام أوغلو إعادة ضخ المياه لنحو 50 ألف مكان عمل، قطعت عنهم المياه في وقت سابق بسبب تراكم مديونياتهم، بالإضافة إلى تقديم منحة للطلاب الجامعيين بقيمة 3200 ليرة تركية، حتى نهاية الشهر الجاري.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا قال مساء الأربعاء، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 191 حالة، وأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى حالتين.

 

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