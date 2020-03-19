19 مارس 2020

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تركيا.. الاشتباه في وفاة قائد القوات البرية السابق بكورونا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. الاشتباه في وفاة قائد القوات البرية السابق بكورونا
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – نشر صحافي تركي ادعاءات حول الاشتباه في وفاة القائد السابق للقوات البرية التركية، آيتاتش يالمان، نتيجة إصابته بفيروس كورونا “كوفيد -19”.

الكاتب الصحافي صايجي أوزتُرك، زغم أن القائد السابق للقوات البرية في الجيش التركي، آيتاتش يالمان، أصيب بحالة من الإعياء خلال ممارسته للرياضة في أحد الصالات الرياضية في مدينة إسطنبول.

وأشار إلى أنه نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة، ثم نقل بعدها إلى مستشفى أكاديمية جولهانه العسكرية، ليلفظ فيها أنفاسه الأخيرة، عن عمر يناهز 80 عامًا.
بينما تم وضع زوجته وشقيقته قيد الحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلن تركيا امس الأربعاء عن ارتفاع إصابات كرورونا إلى 191‪ وحالتا وفاة.
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