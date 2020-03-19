تركيا.. القنصلية الأمريكية في أنقرة تعلن وقف خدماتها

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت القنصلية الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة إيقافها خدماتها الدبلوماسية في تركيا في ضوء انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد.

وأوضحت القنصلية الأمريكية في أنقرة في بيان عبر تويتر، أن قررت إيقافها خدماتها القنصلية الروتينية في تركيا في ضوء التطورات الأخيرة بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر وأن الخدمات المقدمة للمواطنين الأمريكيين ستتواصل في أنقرة وإسطنبول.

ذكرت القنصلية أنها ستواصل بشكل محدود تقديم خدمات التأشيرات الإنسانية والطارئة التي تقدم فقط للأشخاص الذين يعانون من ظروف طارئة.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أعلن مساء الأربعاء، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 191 حالة، وأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى حالتين.

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