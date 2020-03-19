تركيا تحتسب حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا وقعت منتصف الأسبوع

(زمان التركية)ـــ أكد وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا اليوم الخميس إن حالة وفاة وقعت منتصف الأسبوع، سببها فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى ثلاثة بعد أن أعلن أمس أن العدد حالتين فقط.

وقال الوزير إن الجنرال السابق للقوات البرية التركية، آيتاتش يالمان Aytaç Yalman توفي بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك في إفادة للبرلمان حول آخر التطورات بشأن تفشي المرض.

وقال كوجا “حصيلة الوفيات من الفيروس التاجي تبلغ الآن ثلاثة”، وقدم تعازيه لعائلة الجنرال يالمان.

وقال الوزير إن اختبار كورونا الأولي جاء سلبيا بالنسبة للجنرال الراحل،مشيرا إلى أن متابعات متتالية أثبتت في وقت لاحق أنه مصاب بالفيروس، وكذلك زوجته وبعض الأشخاص الآخرين الذين كانوا على اتصال معه.

إعلان الوزير جاء بعد ما نشر الصحافي التركي صايجي أوزتُرك ادعاءات حول الاشتباه في وفاة القائد السابق للقوات البرية التركية، آيتاتش يالمان، نتيجة إصابته بفيروس كورونا “كوفيد -19” وهو ما تم تاكيده رسميا في وقت لاحق.

الكاتب الصحافي قال إن القائد السابق للقوات البرية في الجيش التركي، آيتاتش يالمان، أصيب بحالة من الإعياء خلال ممارسته للرياضة في أحد الصالات الرياضية في مدينة إسطنبول.

وأشار إلى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة، ثم نقل بعدها إلى مستشفى أكاديمية جولهانه العسكرية، ليلفظ فيها أنفاسه الأخيرة، عن عمر يناهز 80 عامًا، وذكر أنه تم وضع زوجته وشقيقته قيد الحجر الصحي.

واليوم أعلن مستشفى في إسطنبول أن القائد السابق للقوات البرية التركية، آيتاتش يالمان توفي جراء فيروس كورونا، وذكر أنه كانت هناك تكهنات على مدى أيام حول السبب الطبي وراء وفاته.

وجاء في بيان صادر عن كبير الأطباء في أكاديمية جولهان الطبية العسكرية (GATA) اليوم “لقد ثبت لدينا أن آيتاتش يالمان توفي بفيروس كورونا”.

كما أبلغ مستشفى اسطنبول أن زوجة الجنرال الراحل تخضع للعلاج من فيروس كورونا.

وتوفي يالمان، البالغ من العمر 80 عامًا، في 16 مارس الجاري بتشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي.

وأعلنت تركيا أمس الأربعاء عن ارتفاع إصابات كرورونا إلى 191 حالة إصابة وحالتي وفاة.