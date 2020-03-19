تركيا تسجل ثاني حالة وفاة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل المؤسسات الصحية في البلاد 93 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا “كوفيد -19″، بالإضافة إلى تسجيل ثاني حالة وفاة.

وزير الصحة كوجا التركي قال مساء الأربعاء، إن عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 191 حالة، وأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى حالتين.

وتشير مصادر مستقلة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من المعلن، غير أن السلطات التركية تخفي العدد الحقيقي.

الوزير دعا المواطنين للتعاون مع السلطات لقطع الطريق أمام هذا الخطر.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عن سلسلة من التدابير التي اتخذتها حكومته ضد الفيروس.

وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب اجتماع تنسيقي لمواجهة كورونا في العاصمة أنقرة، “لنصمد شهرين حتى نتجاوز الأزمة بأفضل طريقة”.

وأضاف أن “المدة يمكن تقليصها إلى 3 أسابيع في حال مراعاة المواطنين للتدابير التي أعلنت عنها الحكومة بهدف الحفاظ على على حياتهم ومستقبلهم”.

يشار إلى صدور مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.