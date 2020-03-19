سلسلة متاجر شهيرة في تركيا تحظر على موظفيها ارتداء الكمامات الطبية

إسطنبول (زمان التركية) – قررت سلسلة متاجر ميجروس “Migros” الضخمة في تركيا، حظر ارتداء الكمامات الطبية -الأقنعة- والقفازات بين الموظفين لديها، في وقت يقبل فيه الغالبية على ارتدائهم بسبب الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا”كوفيد -19″ في البلاد.

وباتت ارتداء الكمامة (القناع الطبي) والقفازات من الأشياء العادية في تركيا التي ارتفع فيها أمس الأربعاء عدد الحالات المصابة فيها بفيروس كورونا إلى 191 حالة، كما أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى حالتين، بحسب وزارة الصحة.

القرار أثار انتقادات من المترددين على أفرع الشركة التي تضم نحو 23 ألف موظفا في ألفين و176 فرعًا في عموم تركيا، حيث بدأ العملاء انتقاد عدم ارتداء العاملين الكمامات والقفازات.

أما الشركة فتقول على لسان موظفيها، للعملاء المنزعجين: “وزارة الصحة التركية تقول إنه لا حاجة لارتداء الأقنعة والقفازات من قبل غير المصابين. زملاؤنا الذي يعانون من أي شيء لا يعملون. الأهم أننا نقوم بغسل أيدينا بانتظام، ونعقمها باستمرار”.

وتسبب التهافت على شراء الكمامات الطبية في حدوث أزمة في مختلف أنحاء العالم، في ظل تأكيد المنظمات الصحية العالمية عدم جدواها في منع الإصابة، بينما تكون مفيدة عند ارتدائها من قبل المصابين لمنع وصول العدوى لهم.

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