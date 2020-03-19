فيديو: أعداد مصابي كوونا في تركيا بالآلاف!

إسطنبول (زمان التركية) – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو كشفت فيه مسؤولة طبية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا القاتل، تتجاوز الآلاف.

ورسميا أعلنت وزارة الصحة التركية أمس الأربعاء عن تسجيل 93 إصابة جديدة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 191 وحالة وفاة ثانية.

وتظهر في مقطع الفيديو مسؤولة طبية تعمل في أحد المستشفيات، تؤكد أن وزارة الصحة التركية تخفي الأرقام الحقيقية للمصابين، وأن الأعداد تتجاوز الآلاف.

وزعمت المسئولة في الفيديو الذي تم تصويره خلسة، أن الأوضاع كانت تسير بشكل مسيطر عليه حتى وصول المعتمرين العائدين من السعودية إلى تركيا بعد أداء مناسك العمرة.

وتابعت السيدة: “نتمنى ألا نصل إلى المرحلة التي وصلت لها إيطاليا، كان الأمر يسير بشكل مسيطر عليه تمامًا، إلا أنه ازداد سوءًا مع وصول المعتمرين. الآن يمكننا أن نقول إن الأعداد وصلت إلى آلاف، بدأت الأعداد تسجل الآلاف، المستشفيات باتت ممتلئة. الوضع في إسطنبول مخيف، وفي أنقرة أيضًا، وكذلك المدن الواقعة في شرق البلاد”.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا قال مساء الأربعاء، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 191 حالة، وأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى حالتين.

هذا وأفادت التقارير أن السلطات التركية أوقفت كلاً من الشخص الذي سجل الفيدو خلسة وسربه إلى الإعلام الاجتماعي، بالإضافة إلى الموظفة الطبية التي كانت تلقي محاضرة على الموظفين العاملين في المستشفى لتوعيتهم بشأن فيروس كورونا.

وصدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.