الأرقام تتضاعف.. تركيا تعلن 670 مصابًا و9 وفيات بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة يوم الجمعة، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9، بالإضافة إلى وصول أعداد حالات الإصابة المؤكدة إلى 670 حالة.

وزير الصحة التركية، فخر الدين كوجا، كد أن حالات الوفاة الجديدة بلغت 5، مشددًا على أنها لأشخاص كبار في السن ويعانون من ضعف عام.

وأوضح كوجا أن المستشفيات التركية أجرت تحليلًا لـ 3656 حالة مشتبه بإصابته خلال 24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن اكتشاف 311.

يشار إلى أن أعداد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا تشهد تضاعفًا وتسارعًا كبيرًا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة في 11 مارس/ آذار الجاري، ثم في ارتفعت أعداد الحالات إلى 18 حالة في 15 من الشهر نفسه، وفي 16 من الشهر قفزت الأعداد إلى 47 حالة، بعدها بدأت الأعداد تتضاعف بصورة كبيرة، حيث أعلنت السلطات في 17 من الشهر ذاته تسجيل 98 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، ثم وصول الإجمالي إلى 191 حالة وحالتي وفاة بعدها بيوم واحد.

وفي 19 مارس/ آذار الجاري كشف أن العدد الإجمالي وصل إلى 359 مصابًا و4 حالات وفاة.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار Gamze Taşçıer، حذرت في تقرير مقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

هذا وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرة المرضى، مشرة في التقرير إلى أن عدد الأطباء في تركيا لكل ألف شخص يبلغ 1.9 أطباء، كما أن عدد الأسرة يبلغ 2.8 سرير لكل ألف شخص،

وتقول معلومات إن الاعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن.