الصين: لا حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

بكين (زمان التركية)ـــ لم تسجل الصين لليوم الثالث على التوالي، أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 41 إصابة جديدة لأشخاص عادوا إلى الصين خلال 24 ساعة الأخيرة.

لجنة الصحة الوطنية في الصين قالت اليوم السبت، إنه لليوم الثالث على التوالي، لم يتم تسجيل إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، أو أي مكان أخر داخل الصين.

لكن اللجنة أوضحت أن مقاطعة هوبي شهدت سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة “وافدة” بين مسافرين عادوا من الخارج، وهو أكبر عدد يومي بين العائدين.

وسجلت الصين حتى الآن 269 إصابة وافدة بكورونا.

وأضافت لجنة الصحة الصينية إن 81008 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا في الصين توفي منهم 3255 شخصا وتم شفاء 71740 مصابا.​