تركيا.. الإفراج عن 14 عسكريًا حكم عليهم بالمؤبد خلال الانقلاب

إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارًا بإلغاء حكم المؤبد السابق بحق 14 جنديًا في الجيش اتهموا بالتورط في محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، وأصدرت حكمًا بإطلاق سراحهم بعد 3 سنوات ونصف من الاعتقال.

الجنود وجهت لهم تهمة التورط في محاولة الانقلاب من خلال المشاركة في عملية مداهمة مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون في منطقة “حربية” في إسطنبول، وحكم عليهم بالسجن المؤبد.

الدائرة 16 في المحكمة العليا نظرت قضية الجنود المعتقلين، وأصدرت قرارًا بإلغاء الحكم السابق، مع الحكم بإطلاق سراحهم.

التهم التي وجهت لهم كانت “قلب النظام الدستوري” و”القتل العمد” و”محاولة القتل العمد”، لتصدر في حقهم محكمة الدرجة الأولى حكمًا بالسجن المؤبد.

أما المحكمة العليا فقد أصدرت قرارًا بإطلاق سراحهم، مع مراعاة الفترة التي قضوها داخل السجن والتي اقتربت من 4 سنوات.

واعتبر محللون القرارين القضائيين المتناقضين تماما دليلا واضحا على الوضع الذي آل إليه جهاز القضاء في ظل سيطرة حزب الرئيس رجب أردوغان عليه وتوظيفه كسيف مسلط على كل معارض.

يذكر أنه منذ محولة انقلاب 2016 فصل من الجيش أكثر من 28 ألفًا عسكريا.