تركيا تلاحق 242 شخصًا تحدثوا عن كورونا عبر “التواصل الاجتماعي”

أنقرة (زمان التركية)ـــ أوقفت السلطات التركية أكثر من 60 شخصاً بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فيروس “كورونا” الآخذ في الازدياد داخل تركيا.

وتخضع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا إلى مراقبة شديدة.

وقالت وزارة الداخلية التركية عبر تويتر مساء الخميس “وجدنا 242 شخصاً يشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصاً” وفق موقع (يورونيوز ).

ودون تقديم المزيد من التفاصيل، قالت الوزارة إن العمل مستمر لتوقيف آخرين.

وسجلت تركيا 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة يوم الجمعة، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9، بالإضافة إلى وصول أعداد حالات الإصابة المؤكدة إلى 670 حالة.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار Gamze Taşçıer، حذرت في تقرير مقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

هذا وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرة المرضى، مشرة في التقرير إلى أن عدد الأطباء في تركيا لكل ألف شخص يبلغ 1.9 أطباء، كما أن عدد الأسرة يبلغ 2.8 سرير لكل ألف شخص،

وتقول معلومات إن الاعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن.