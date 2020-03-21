كورونا يغلق مطعمًا شهيرًا في إسطنبول لأول مرة منذ قرن

إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت إدارة مطعم السلطان أحمد في إسطنبول قرارا بوقف خدماتها مؤقتا لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا.

قالت إدرة المطعم لزبائنها في بيان علق على مبنى المطعم: “سنكون بعيدين عنكم لأول مرة منذ انطلاق مسيرتنا قبل قرن”.

وبينت إدارة المطعم أنها قررت تعليق خدماتها لأول مرة منذ مائة عام تفاديا لإصابة زبائنها وطاقم عملها بالفيروس القاتل.

وسجلت تركيا 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة يوم الجمعة، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9، بالإضافة إلى وصول أعداد حالات الإصابة المؤكدة إلى 670 حالة.

وأفاد أصحاب المحلات التحارية الأخرى المجاورة لمطعم السلطان أحمد أنهم كذلك يخططون لإغلاق محلاتهم في الأيام القادمة للغرض ذاته.

من جانب آخر، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان بلهجة صارمة كل المواطنين إلي التزام منازلهم وعدم الخروج بتاتا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمهد الرأي العام لإعلان حظر تجوال في البلاد.

وبعد انتشاره في كل أنحاء العالم، تواصل التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد التركي الذي يعاني أصلا من أزمة حادة منذ أكثر من سنة.

واضطر عمالقة صناعة السيارات في تركيا كشركة فورد الأمريكية وشركة تويوتا اليابانية إلى التوقف عن الإنتاج في إطار التدابير الاحترازية تجاه الفيروس الفتاك.