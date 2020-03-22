أكاديمي: تركيا في طريقها نحو السيناريو الإيطالي

برلين (زمان التركية)ـــ حذَّر عضو هيئة التدريس في القسم البيولوجي بكلية الطب في جامعة هارفرد، البروفيسور التركي أمره ألتنديش من أن تركيا باتت في طريقها نحو السيناريو الإيطالي الأسوأ، قائلًا: “إن أمواج تسونامي العاتية في طريقها لاجتياح المدن”.

الطبيب الأكاديمي أمره ألتنديش أوضح أن الخطر الأكبر هو أن أغلب المصابين بفيروس كورونا “كوفيد -19” الذي بات وباءً عالميًا، لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة تتضاعف في تركيا.

وأكد أن الفيروس ليس مشكلة يمكن معالجتها في فترة قصيرة، محذرًا من أن تداعياته تشبه اقتراب أمواج تسونامي عاتية إلى المدن التركية.

وأوضح ألتنديش أن أعداد حالات الإصابة المسجلة في تركيا تتسابق مع أعداد الحالات المسجلة في إيطاليا، محذرًا من أنه إذا لم تتخذ السلطات التركية تدابير احترازية أكثر حزمًا سيتجاوز الوضع في البلاد إيطاليا وفرنسا.

وأكد أن أعداد المصابين ستزداد خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تبطيئ اتساع بؤرة انتشار الفيروس خلال الفترة المقبلة من أجل التمكن من السيطرة عليه.

وأكد أن السلطات التركية تحاول التستر على الأرقام الحقيقية لأعداد المصابين.

وأعلنت تركيا مساء السبت عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، والمتوفين إلى 21 شخص من كبار السن.

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى عالميا من حيث تفشي كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات 4032، فيما وصل عدد الإصابات إلى 5987 إصابة، خلال يوم واحد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، تسير على النهج ذاته.

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