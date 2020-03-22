الاشتباه بإصابة ثلاثة سجناء بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أثار إخراج مسؤولي الخدمات الطبية في سجن أكشكالي بمدينة شانلي أورفا ثلاثة سجناء من السجن بعد عودتهم من الإذن الممنوح لهم للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مخاوف لدى السجناء الآخرين.

وخلال اتصال هاتفي مع أقاربه أفاد أحد السجناء بسجن أكشكالي أن ثلاثة سجناء داخل السجن نفسه قاموا بعزل أنفسهم ومن ثم نقلهم من قبل مسؤولي الخدمات الطبية أمس إلى خارج السجن.

وأضاف السجين في اتصاله مع أقاربه أن نحو 50 سجينا عادوا إلى السجن في تمام الساعة 17:00 من مساء أمس بعد انتهاء الأذونات الممنوحة لهم ومن ثم قدِمت فرق صحية ترتدي أقنعة وقفازات وقامت باصطحاب ثلاثة سجناء من بين السجناء العائدين.

واختلط مسجونو آخرون بهؤلاء السجناء.

هذا وأوضح السجين أنه لم يتم تقديم أية معلومات بشأن السجناء الثلاثة الذين اقتادتهم الفرق الطبية ولم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية باستثناء غسل السجن مرتين كإجراء احتياطي معربا عن تخوفه من الوضع بسبب فيروس كورونا المستجد.

في الوقت الذي تفرج فيه العديد من الدول عن السجناء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد تتخوف أسر السجناء الأتراك من عدم اتخاذ السلطات التركية أي خطوة في هذا المضمار.

وتزايد تفشي وباء كورونا في تركيا، وأعلنت وزارة الصحة التركية مساء السبت عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، والمتوفين إلى 21 شخص من كبار السن.

وتقول معلومات إن الاعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن.

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