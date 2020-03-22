22 مارس 2020

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تركيا تحظر عمل الحلاقين ومراكز التجميل النسائية

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا تحظر عمل الحلاقين ومراكز التجميل النسائية
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – فرضت تركيا حظرا على عمل الحلاقين ومراكز التجميل والكوافيرات اعتبارًا من الساعة السادسة مساء، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد -19”.

الإجراء الجديد الذي اتخذته السلطات التركية، يشمل نحو 100 ألف مركز للتجميل والحلاقة في عموم البلاد، من بينها 25 ألفًا فقط في مدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظًا، كل مركز يضم في المتوسط 3 أشخاص، أي أن إجمالي العاملين يصل إلى نحو 300 ألف عامل في هذا القطاع في عموم البلاد.

القرار، أثار استياء بسبب عدم إعلان الحكومةعن تعويض العاملين في هذا القطاع لتلبية احتياجاتهم المادية.

المواطنين قالوا إن الخطوة إيجابية لوقف تفشي الوباء، إلا أن دولا مثل أمريكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا اتخذت قرارات مشابهة ولكنها قدمت دعمًا ماديًا للمتضررين.

وأعلنت تركيا مساء السبت عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، والمتوفين إلى 21 شخص من كبار السن.

 

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