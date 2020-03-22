تركيا تخصص رقمًا للإبلاغ عن كبار السن المخالفين لحظر التجوال

أنقرة (زمان التركية) – خصصت السلطات التركية رقما هاتفيا للإبلاغ عن كبار السن الذين يتجولون خارج منازلهم وذلك بعدما أصدرت الوزارة قرارا بفرض حظر تجوال على من يبلغون من العمر 65 عاما فيما فوق ويعانون من أمراض مزمنة.

وعبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي طالبت بلدية نفشهير المواطنين بالاتصال على رقم 153 للإبلاغ عن كبار السن غير المتقيدين بقرار حظر التجوال.

هذا وأشارت بلدية نفشهير في منشورها إلى أن كل هذه الإجراءات من أجل صحة وسلامة كبار السن معربة عن حبهم وتقديرهم لكبار السن.

وأصدرت وزارة الداخلية في تركيا مساء السبت قرارا بتطبيق حظر تجوال إجباري على كبار السن، ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والمواطنين المصابين بأمراض مزمنة، لمنع تفشي فيروس كورونا.

القرار أعلنت تطبيقه وزارة الداخلية التركية اعتبارًا من اليوم الأحد 22 مارس/ أذار الجاري، ضمن خطة البلاد في وقف انتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، بعد أن وصلت أعداد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى أكثر من 900 حالة، منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في 17 مارس/ أذار الجاري.

وأكدت وزارة الداخلية أن مخالفة قرار حظر التجوال على كبار السن، سيتم مواجهته بعقوبة سجن تتراوح من 3 أشهر وحتى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف ليرة تركية.

وفي إطار ذلك أوقفت بلدية العاصمة أنقرة خدمة النقل العام المجاني للمسافرين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر للمساعدة في تطبيق قرار الحظر.

وقال منصور يافاش عمدة بلدية أنقرة، إنه على الرغم من مطالبة وزارة الصحة وجميع السلطات بالبقاء في المنزل “لوحظ أن مواطنينا فوق سن 65 عامًا يواصلون استخدام وسائل النقل العام في أنقرة. في 20 مارس/ آذار الجاري، تم تحديد أن 36630 مواطنًا تجاوزوا 65 عامًا استخدموا وسائل النقل العام مجانًا بواسطة أنظمة السكك الحديدية والحافلات. الاستفادة من وسائل النقل العام بالمجان يزيد من يزيد من خطر الأوبئة”.

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