تركيا تطبق حظرًا على كبار السن وبلدية أنقرة تتخذ إجراءًا

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية قرارا بتطبيق حظر تجوال إجباري على كبار السن، الأكبر من 65 عامًا، والمواطنين المصابين بأمراض مزمنة، لمنع تفشي فيروس كورونا.

القرار أعلنت تطبيقه وزارة الداخلية التركية اعتبارًا من اليوم الأحد 22 مارس/ أذار الجاري، ضمن خطة البلاد في وقف انتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، بعد أن وصلت أعداد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى أكثر من 900 حالة، منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في 17 مارس/ أذار الجاري.

وأكدت وزارة الداخلية أن مخالفة قرار حظر التجوال على كبار السن، سيتم مواجهتها بعقوبة سجن تتراوح من 3 أشهر وحتى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف ليرة تركية.

وفي إطار ذلك أوقفت بلدية العاصمة أنقرة خدمة النقل العام المجاني للمسافرين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر للمساعدة في تطبيق قرار الحظر.

وقال منصور يافاش عمدة بلدية أنقرة، إنه على الرغم من مطالبة وزارة الصحة وجميع السلطات بالبقاء في المنزل “لوحظ أن مواطنينا فوق سن 65 عامًا يواصلون استخدام وسائل النقل العام في أنقرة. في 20 مارس/ آذار الجاري، تم تحديد أن 36630 مواطنًا تجاوزوا 65 عامًا استخدموا وسائل النقل العام مجانًا بواسطة أنظمة السكك الحديدية والحافلات. الاستفادة من وسائل النقل العام بالمجان يزيد من يزيد من خطر الأوبئة”.

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