تركيا تقدم 72 مليون ليرة دعمًا إلى قبرص الشمالية

نيقوسيا (زمان التركية) – أعلن نائب رئيس الجمهورية التركي، فؤاد أوكتاي، أن الحكومة التركية قدمت 72 مليون ليرة تركية -11 مليون دولار-، كدفعة أولى، إلى قبرص الشمالية، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

فؤاد أوكتاي أكد في تغريدة له على تويتر، أن الحكومة التركية تقدم كافة أشكال الدعم اللازم لحكومة قبرص الشمالية التركية.

وأوضح أن الدفعة الأولى من حزمة المساعدات بلغت قيمتها 72 مليون ليرة تركية، ضمن حزمة المساعدات التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد -19”.

وارتفع عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في قبرص الشمالية التركية إلى 32 بينهم 4 مواطنين من قبرص و28 حالة أجنبية تخضع للعلاج.

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