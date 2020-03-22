تركيا.. قانون يتيح تنفيذ إنشاءات سياحية في المناطق الطبيعية

أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس غرفة مهندسي الإنشاء في تركيا، جمال جوكشه، أن الحكومة التركية أتاحت استغلال المناطق الطبيعية الخاضعة للحماية، وبناء إنشاءات سياحية فيها.

وأضاف جوكشه أن السلطات التركية أصدرت قانونا جديدا فتح المناطق الطبيعية الخاضعة للحماية أمام مشاريع الإنشاء السياحسة لتلحق بالأحواض المائية والغابات، مشيرا إلى عدم التفات الرأي العام في تركيا لهذا القانون نظرا لاتخاذه في الوقت الذي ينشغل فيه المواطن بفيروس كورونا المستجد الذي يهدد حياة الكثيرين.

ونقلت صحيفة (سوزجو) عن رئيس غرفة مهندسي الإنشاء في تركيا قوله إن القرار الخطير دخل حيز التنفيذ بموجب قانون تعديل اللائحة الخاصة بالأسس والأصول المتعلقة بتحديد وتسجيل مناطق الحماية والتصديق عليها الذي تم نشره في الصحيفة الرسمية الصادرة في 16 مارس/ آذار الجاري.

وذكر جمال جوكشه أنه بموجب القانون: “سيسمح بالمرافق المتكاملة والسياحية والأنشطة المنخفضة الكثافة المتوافقة مع الطبيعة والثقافة بجانب الأنشطة المسموح بها في المحميات الطبيعية والمناطق الحساسة الخاضعة للحماية المؤكدة بالأخذ في عين الاعتبار إمكانيات المنطقة وخصائص الاستخدام وذلك بهدف حماية وتطوير القيم الجيولوجية والبيئية ومناطق السلويت التي تضمها”.

الإقامة بالمحميات الطبيعية

وأضاف جوكشه أن القانون يتيح الإقامة بالمحميات الطبيعية بجانب فتحه المجال أمام الأنشطة التجارية بالمحميات الطبيعية، قائلا، رغم محاولتهم خلق قبول للأمر باستخدامهم عبارة “ذات الكثافة المنخفضة” سيتم فتح المناطق الوارد ذكرها أمام الإنشاء مهما كانت الكثافة. لم تكتفِ السلطات بفتح المناطق العسكرية والأحواض المائية والغابات ومناطق الاستخدام المشترك بالمدن أمام الإنشاء لتقوم مؤخرا بفتح المناطق الطبيعية أمام الإنشاء والتعمير أيضا بموجب القانون الجديد.

هذا وأكد رئيس غرفة مهندسي الإنشاء في تركيا أن القانون المشار إليه لم يصدر في مرحلة عادية بل صدر بشكل خفي وسط مرحلة ينشغل فيها البلد بأسره بفيروس كورونا المستجد الذي يهدد حياة المواطنين.

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