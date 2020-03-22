روسيا توقف رحلات جوية مع تركيا

موسكو (زمان التركية)ـــ أصدرت السلطات في روسيا اليوم الأحد، قرارا بتعليق رحلات للطيران المدني من وإلى تركيا خلال 24 ساعة.

سلطات الطيران الروسية قررت اعتبارا من يوم الإثنين تعليق معظم الرحلات من وإلى تركيا اعتبارا، ضمن إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.

الناطق باسم هيئة الطيران الروسية قال لوكالة (نوفوستي) اليوم الأحد إن القرار سيطبق على جميع رحلات الطيران المدني بين الدولتين، باستثناء الرحلات بين موسكو واسطنبول والطائرات الخاصة بإجلاء المواطنين الروس المتواجدين حاليا في تركيا إلى وطنهم. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

واتخذت تركيا يوم السبت، قرارا بتعليق الطيران مع 46 دولة أخرى عقب زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى مثليه تقريبًا على نحو يومين في غضون أسبوع، وذلك بعد قرار ساب بتعلسق الطيران مع 22 دولة.

وتزايد تفشي وباء كورونا في تركيا، وأعلنت وزارة الصحة التركية مساء السبت عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، والمتوفين إلى 21 شخص من كبار السن.

وتقول معلومات إن الاعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن.

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