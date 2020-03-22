فيديو.. برلماني ألماني يعلن عبر “تويتر” إصابته بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب حزب الخضر الألماني المنحدر من أصول تركية، جام أوزدمير، إصابته بفيروس كورونا المستجد المتفشي بشكل كبير في ألمانيا.

وعبر حسابه بموقع “تويتر” نشر أوزدمير رسالة مصورة أعلن خلالها أن نتائج الفحوصات التي خضع لها جاءت إيجابية، كما أضاف أوزدمير أن حالته الصحية جيدة، وأنه أراد أن يوضح إمكانية إصابة أي شخص بالفيروس قائلا: “الآن الأمر المهم هو حماية الآخرين. أرجوكم لازموا منازلكم”.

Auch ich bin vom #coronavirus betroffen. Mit geht es gut & um mich muss sich niemand sorgen. Bleibe weiter daheim in #Quarantäne & folge den Anweisungen der Behörden. Sorgt Euch um die, die es härter treffen kann & macht unbedingt mit bei #wirbleibenzuhause! pic.twitter.com/c89rgGiRCm — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) March 19, 2020

وذكر أوزدمير أيضا أنه قام بعزل نفسه داخل المنزل طواعية قبل الخضوع للفحص الطبي.

ويواصل عدد من المشاهير والشخصيات السياسية إعلان إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي ألمانيا تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى السبت (22.213)، في حين بلغ عدد الوفيات 84 شخصًا، وارتفع عدد الحالات خلال يوم واحد في البلاد بـ2.365 حالة، بينما زاد عدد الوفيات بـ16 حالة.

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