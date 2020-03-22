22 مارس 2020

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فيديو.. برلماني ألماني يعلن عبر “تويتر” إصابته بفيروس كورونا

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فى :آخر الأخبار, العالم
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فيديو.. برلماني ألماني يعلن عبر “تويتر” إصابته بفيروس كورونا
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب حزب الخضر الألماني المنحدر من أصول تركية، جام أوزدمير، إصابته بفيروس كورونا المستجد المتفشي بشكل كبير في ألمانيا.

وعبر حسابه بموقع “تويتر” نشر أوزدمير رسالة مصورة أعلن خلالها أن نتائج الفحوصات التي خضع لها جاءت إيجابية، كما أضاف أوزدمير أن حالته الصحية جيدة، وأنه أراد أن يوضح إمكانية إصابة أي شخص بالفيروس قائلا: “الآن الأمر المهم هو حماية الآخرين. أرجوكم لازموا منازلكم”.

وذكر أوزدمير أيضا أنه قام بعزل نفسه داخل المنزل طواعية قبل الخضوع للفحص الطبي.

ويواصل عدد من المشاهير والشخصيات السياسية إعلان إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي ألمانيا تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى السبت (22.213)، في حين بلغ عدد الوفيات 84 شخصًا، وارتفع عدد الحالات خلال يوم واحد في البلاد بـ2.365 حالة، بينما زاد عدد الوفيات بـ16 حالة.

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