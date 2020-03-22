‎بسبب كورونا.. برلماني تركي يرتب لقاءً بين وزير الصحة وطبيب مفصول

أنقرة (زمان التركية) – أعلن البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي” في تركيا عمر فاروق جرجرلي أوغلو أنه حصل على وعد من وزير الصحة فخر الدين بالتواصل مع طبيب مفصول من العمل أعلن استعداده العمل على توفير لقاح فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

وكان خبير علم الوراثة التركي الأستاذ الدكتور مصطفى أولاشلي المفصول خلال حالة الطوارئ التي أعقبت انقلاب عام 2016، أنه أجرى دراسات علمية في فيروسات من عائلة فيروس كورونا لسنوات في جامعات هولندية وأمريكية، وأنه مستعد للعمل على تطوير لقاح للفيروس.

الطبيب الذي عمل في قسم البيولوجيا بجامعة غازي عنتاب وأجرى أبحاثا ودراسات خاصة بالفيروس في أكثر من جامعة عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وتركيا، فصل من عمله في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول 2016 بشبهة الصلة بحركة الخدمة، وذلك خلال حالة الطوارئ التي فصل فيها أكثر من 130 ألف موظف مدني.

البرلماني عمر فاروق جرجرلي أوضح أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الصحة فخر الدين كوجا للوقوف على آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، وأشار إلى أنه تناقش معه حول ضرورة الاستفادة من العاملين في القطاع الطبي المفصولين من العمل تعسفيًا، دون حكم قضائي، والذين تبلغ أعدادهم نحو 15 ألفًا.

وأكد أن وزير الصحة فخر الدين كوجا سيقوم بالتواصل مع الطبيب مصطفى أولاشلي غدًا الإثنين، لمعرفة رأيه في كيفية التعامل مع فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة عودة العاملين في القطاع الصحي المفصولين عن العمل إلى وظائفهم مرة أخرى للسيطرة على الوضع.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار Gamze Taşçıer، حذرت في تقرير مقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

هذا وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرة المرضى، مشرة في التقرير إلى أن عدد الأطباء في تركيا لكل ألف شخص يبلغ 1.9 أطباء، كما أن عدد الأسرة يبلغ 2.8 سرير لكل ألف شخص.

وأعلنت تركيا مساء السبت عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، والمتوفين إلى 21 شخص من كبار السن.

وتقول معلومات إن الاعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن.

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