1000 إصابة بفيروس كورونا في تركيا

أنقرة (زمان التركية)ـــ كشفت الأرقام الرسمية في تركيا عن اقتراب عدد الإصابات بفيروس كورنا من ألف حالة، مع مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة.

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قال مساء أمس السبت، إنه تم تسجيل 277 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة.

كشف الوزير أنه: “تم إجراء تحليل لـ 2953 شخصًا، أظهرت إصابة 277 منهم بالفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 947، فيما فقدنا 12 مسنا مريضا”.

وأوضح قوجة أن مجموع الوفيات في البلاد بلغ 21 حالة، داعيا المواطنين لتنبيه المسنين بضرورة عدم الخروج من بيوتهم.

وزارة الداخلية التركية أعلنت تقييد حركة المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، باعتبارهم أكثر المهددين بالإصابة بفيروس كورونا.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار Gamze Taşçıer، حذرت في تقرير مقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

هذا وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرة المرضى، مشرة في التقرير إلى أن عدد الأطباء في تركيا لكل ألف شخص يبلغ 1.9 أطباء، كما أن عدد الأسرة يبلغ 2.8 سرير لكل ألف شخص،

وتقول معلومات إن الاعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن.