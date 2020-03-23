تحذير من تفاقم الأوضاع الصحية بين 6 ملايين نازح بمخيمات سوريا

القاهرة (زمان التركية)ـــ حذر تقرير حقوقي، من تفاقم الأوضاع الصحية للنازحين في المخيمات بالشمال السوري، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل، في الوقت الذي يتفشي فيه وباء كورونا في العالم ويحصد أرواح الضحايا في العديد من الدول رغم التجهيزات الحكومية الصحية.

بعنوان “مخيمات الموت.. النازحين السوريين بين واقع مرير وعجز دولي”، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان اليوم الإثنين، تقريرًا يتناول أزمة مخيمات النازحين في سوريا منذ بداية الحرب الاهلية عام 2011.

التقرير الذي اطلعت عليه (زمان) أشار إلى أن “هناك نحو 5.6 ملايين نسمة اضطروا لعبور الحدود إلى العراق والأردن ولبنان وتركيا، بينما انتشر 6.6 ملايين آخرين كنازحين داخل سورية. ويقيم كثير منهم في مخيمات مؤقتة معرضه للمخاطر أو ما يمكن أن نطلق عليه “مخيمات الموت” وذلك لافتقادها أبسط سبل العيش الكريم، وافتقرها إلى البنية التحتية كالطرقات وشبكات الصرف الصحي”.

وأضاف التقرير أن تلك المخيمات “تفتقر للرعاية الصحية وسوء التغذية الناتجة عن قلة المواد الغذائية وعدم توافر مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى قلة المرافق الأساسية اللازمة لاستمرار الحياه وعدم جود استعدادات لمواجهة التقلبات المناخية مما يؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص بسبب شدة الحرارة في فصل الصيف أو من قسوة البرودة والأمطار في فصل الشتاء، هذا إلى جانب تفشي الأمراض والأوبئة”.

ويأتي التقرير في الوقت لا يعرف فيه على وجه الدقة إن كانت هناك حالات مصابة بفيروس كورونا أم لا في الشمال السوري الي تتواجد به المعارضة والإدارة الذاتية الكردية، في ظل ضعف الإمكانيات الصحية. حيث أعلنت دمشق عن تسجيل إصابة شابة قادمة من خارج البلاد بفيروس كورونا، كأول حالة، في ظل تشكيك بوجود حالات غير مرصودة.

وأكد التقرير على أنه بالرغم من الجهود الدولية لحماية اللاجئين إلا ان هناك افتقار فيما يتعلق بمعالجة ازمة اللاجئين والنازحين، وبالتالي هناك حاجة إلى ترتيبات دولية وإقليمية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة.

فبحسب التقرير: النظام الحالي عاجز عن مواجهة التحديات الكبيرة التي تطرحها الصراعات المختلفة في الشرق الأوسط، بحجمه الضخم ونطاقه الواسع. كما أدّى غياب المشاركة الدولية في تحمّل الأعباء والمسؤولية إلى تحميل دول الجوار، مثل لبنان والأردن، نصيباً غير متكافئ من أعباء العناية بالعدد الأضخم من اللاجئين. وقد تُرك اللاجئون المُستضعفون في أوضاع محفوفة بالمخاطر بصورة مطّردة جراء الطبيعة غير الملزمة للآليات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، وعدم إنفاذ الإجراءات الخاصة بضمان حقوق اللاجئين والنازحين.

كما حذر التقرير من “وجود عناصر خطيرة فكرية تتمثل في نساء مقاتلين التنظيمات الإرهابية، والتي تعمل على إثارة الأفكار المتطرفة داخل المخيمات وغرسها في عقليات الأطفال الصغار الأمر الذي يمثل انتشار للأفكار المتطرفة والخطيرة التي تشكل تهديد للأمن القومي للدول بالمستقبل”.

من جانبه قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أنه على الرغم من جهود المنظمات الإنسانية والإغاثية لتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين والنازحين داخل المخيمات إلا أنهم مازالوا يعانون من أوضاع مأساوية صعبة، فهم معرضين للموت بسبب التقلبات المناخية أو سوء التغذية أو نقص الرعاية الطبية، وطالب عقيل المجتمع الدولي بضرورة التكاتف من اجل تقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل هذه المخيمات وتقديم التأهيل النفسي والاجتماعي لهم، قبل ان تتحول هذه المخيمات إلى بؤر إرهابية وأراضي خصبة لإنتاج جيل جديد من الإرهابيين الدواعش.

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