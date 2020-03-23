طبيب تركي: إما حظر التجوال وإلا سنتجاوز سيناريو إيطاليا

أنقرة (زمان التركية) – قال البروفيسور التركي خلوق شوك اوغراش، عضو هيئة التدريس بكلية جراح باشا للطب، إن تركيا التي سجلت أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا، لم يعد أمامها خيار آخر سوى إعلان حظر التجوال في عموم البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وإلا فإن أعداد الإصابات والوفيات ستتجاوز في إيطاليا.

وفي حوار على قناة (خبرترك) قال شوك أوغراش: “أعرف أن هناك جوانب صعبة لتنفيذ هذه الخطوة ولكن لم يعد هناك خيار آخر. لن نستطيع عرقلة انتشار هذا الفيروس بطريقة أخرى. أمامنا نموذج إيطاليا، وإن استمر الوضع في تركيا على هذا المنوال ستمتلئ وحدات العناية المركزة في غضون أسبوع أو أسبوعين. الاكتفاء بمطالبة المواطنين بملازمة منازلهم لن يفي بالغرض. إن استمرت معدلات الإصابة على هذا المنوال سنتجاوز إيطاليا في غضون أسبوع أو أسبوعين. التصدي للفيروس لن يتم بالرجاء والتمني”.

هذا وشدد شوك أوغراش على ضرورة شعور الأطباء داخل المستشفيات بالأمان، مشيرا إلى تعرض عناصر الأمن في المستشفيات للطعن على يد أقارب المصابين الذين يصرون على مرافقة ذويهم مطالبا السلطات التركية بتكليف أفراد الشرطة بتأمين المستشفيات.

وكانت وزارة الداخلية التركية أصدرت قرارا بفرض حظر تجوال على كبار السن ممن يبلغون من العمر 65 عاما فيما فوق ويعانون من أمراض مزمنة، مع تسجيل جميع حالات الوفاة لكبار في السن.

وأعلنت تركيا الأحد تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1236 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار Gamze Taşçıer، حذرت في تقرير مقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

هذا وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرة المرضى، مشرة في التقرير إلى أن عدد الأطباء في تركيا لكل ألف شخص يبلغ 1.9 أطباء، كما أن عدد الأسرة يبلغ 2.8 سرير لكل ألف شخص.

وتقول معلومات إن الأعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن.

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