كورونا.. قبرص الشمالية تفرض حظر تجوال جزئي

نيوقوسيا (زمان التركية) – أعلنت السلطات في جمهورية قبرص الشمالية التابعة لإدارة تركيا حظرًا جزئيًا للتجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة التركية بقبرص الشمالية، قدرت أوزيرصاي، قال في تصريح أمس الأحد: “سيبدأ تطبيق حظر تجوال جزئي اعتبارًا من منتصف الليل”.

الوزير أعلن أن أنشطة التريض والزيارات المنزلية والضيافة والتمارين الرياضية ضمن الأنشطة المحظورة خلال فترة حظر التجوال الجزئي، مشيرًا إلى أن العمل سيستمر في متاجر المنتجات الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود والمستشفيات والبنوك.

وأكد أن من يخالف قرار حظر التحوال، سيعرض نفسه للاعتقال لمدة 24 ساعة من قبل قوات الشرطة التي بدأت في الانتشار في الشوارع، قائلًا: “من يخرقون قرار حظر التجوال سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. لن تسمح قوات الشرطة بالتواجد في الشوارع. من سيخرقون القرار سيعرضون أنفسهم للسجن لمدة 24 ساعة”.

وسجلت قبرص الشمالية سجلت 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ليرتفع اجمالي عدد الإصابات إلى 38.

وكانت الحكومة التركية قدمت 72 مليون ليرة تركية -11 مليون دولار-، كدفعة أولى، إلى قبرص الشمالية، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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