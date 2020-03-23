كورونا..30 حالة وفاة جديدة في تركيا و1236 إصابة

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1236 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا، ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 30، بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن السلطات التركية أجرت مسحة لنحو 20 ألفًا و43 حالة مشتبه به حتى الآن.

وأكد أن وزارة الصحة لا تخفي أعداد المصابين، مشيرًا إلى أنه أعلن خلو البلاد من الفيروس في بداية الأمر، ثم بدأ في الإعلان عن الحالات المسجلة يوما بعد يوم.

وتزايد تفشي وباء كورونا في تركيا، وأعلنت وزارة الصحة التركية مساء السبت عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، والمتوفين إلى 21 شخص من كبار السن.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار Gamze Taşçıer، حذرت في تقرير مقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

هذا وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرة المرضى، مشرة في التقرير إلى أن عدد الأطباء في تركيا لكل ألف شخص يبلغ 1.9 أطباء، كما أن عدد الأسرة يبلغ 2.8 سرير لكل ألف شخص.

وتقول معلومات إن الاعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن.

حذر عضو الهيئة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تركيا، محمد جيهان، أن هذا الأسبوع يحمل أهمية مصيرية في مكافحة فيروس كورونا المستجد محليًا، مؤكدا أن الوضع سيصعب السيطرة عليه إن لم يلزم المواطنون منازلهم هذا الأسبوع وواصلوا التجول بالشوارع.