مدرسة أمريكية تقدم دورات لتعليم القرآن بالمنزل عبر الإنترنت

واشنطن (زمان التركية) – أعلنت مدرسة “Respect Graduate School”، في الولايات المتحدة الأمريكية، بدء تنظيم دورات لتعليم القرآن الكريم عن بعد، لمن يرغبون في استغلال وقت تواجدهم بالمنزل.

إعلان المدرسة الأمريكية، التي تم افتتاحها في عام 2015 وتقدم دراسات عليا في مجال الدراسات الإسلامية، جاء من خلال تغريدة لأستاذ الشريعة الدكتور إسماعيل بويوك شلبي، عبر حسابه الرسمي على موقع ي تويتر.

الدكتور إسماعيل بويوك شلبي أوضح في تغريدته أن المدرسة ستبدأ دورات القرآن الكريم، بأجر رمزي يبلغ 20 دولارا أمريكيا، بغرض إكمال ما ينقص الناس من تعاليم القرآن الكريم، مستغلة تلك الفترة التي يقضي فيها الكثير من الناس أوقاتًا طويلة داخل البيوت، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن دورات القرآن الكريم ستكون خمسة أيام أسبوعًا، على أن تكون مكثفة في أسبوعين بدلًا من ثلاثة أسابيع.

وأكد أن الدورات ستستمر حتى شهر رمضان المقبل، بمشاركة الراغبين في التعلم من الرجال والنساء والأطفال أيضًا، مشيرًا إلى أنه من الممكن التسجيل في الدورة من خلال الرابط: http://respectgs.us.

مدير المدرسة، أستاذ الشريعة سليمان أريش، أوضح أن تكلفة الدورة ستكون 20 دولارًا، مؤكدًا أنهم سيقومون بتقديم منح لغير القادرين على السداد.

وأجبر الأمريكان على البقاء في المنزل، بعدما باتت الولايات المتحدة البؤرة الثالثة لفيروس كورونا في العالم، وتجاوز عدد الإصابات 35 ألفا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 415.