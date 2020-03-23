72 حالة إصابة كورونا بين أتراك في السعودية

الرياض (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اكتشاف 199 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن من بينهم 72 مواطنًا تركيا متواجدين في مكة المكرمة كانوا قد جاءوا لأداء مناسك العمرة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن المواطنين الأتراك المكتشفة إصابتهم بفيروس كورنا، كانوا مقيمين في الفندق نفسه الذي كان يقيم فيه أحد الأشخاص المكتشف إصابته بالفيروس أيضًا الأسبوع الماضي.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أوضح أن حالة المواطنين الأتراك المكتشفة إصابتهم مستقرة، مشيرًا إلى أنهم يتلقون العلاج اللازم داخل مركز الحجر الصحي في مكة المكرمة.

ومع إعلان المملكة العربية السعودية عن 199 حالة إصابة مؤكدة جديدة أمس الأحد، يكون إجمالي أعداد الإصاباتفي السعودية قد ارتفع داخل المملكة إلى 511 حالة حتى الآن.

من جهة أخرى شكك تقرير لوكالة الأناضول في الرقم المعلن، وقال التقرير أن تأشيرات العمرة تم تعليقها في 27 فبراير/ شباط الماضي، أي قبل 24 يوما من الإعلان عن إصابة مواطن تركي “معتمر”.

الصحة السعودية:

119 إصابة جديدة بفيروس #كورونا بسبب المخالطة

المزيد من التفاصيل مع بدر الشريف من جدة#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/6J16GnRkSc — MBC أخبار (@MBC24News) March 22, 2020



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