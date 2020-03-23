23 مارس 2020

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CNN التركية تمنع دخول المصورين والمراسلين مقرها الرئيس

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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CNN التركية تمنع دخول المصورين والمراسلين مقرها الرئيس
nesemet

إسطنبول (زمان التركية) – منعت قناة CNN تُرك الناطقة باللغة التركية، دخول المصورين والمراسلين التابعين لها، إلى المقر الرئيس في منطقة باغجيلار بمدينة إسطنبول.

القرار تم نشره من قبل الحساب الرسمي لنقابة الصحافيين في تركيا، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرفقًا بصورة للحواجز التي وضعتها إدارة شركة Demirören المالكة للقناة أمام مقرها لاستقبال المراسلين والمصورين فيها.

وانتقدت نقابة الصحافيين في تركيا الخطوة، بالقول: “تم حصر أماكن تواجد 7 مراسلين و9 مصروين تابعين لقناة CNN TÜRK في مساحة لا تتجاوز عدة مترات. قيل لهم لا تدخلوا، وإنما تابعوا الأخبار من هذا المكان. كما حظر عليهم استخدام دورات المياه الخاصة بالقناة. هل هذا ما تفهمونه من التدابير الاحترازية؟”.

قرار شركة “Demirören” جاء ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد -19″، والذي بات وباءً عالميًا.

وأعلنت تركيا الأحد تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1236 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة.

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